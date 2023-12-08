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США вимагають від Ізраїлю завершити війну з ХАМАСом до кінця року, - Politico

П'ятниця 08 грудня 2023 20:30
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США вимагають від Ізраїлю завершити війну з ХАМАСом до кінця року, - Politico Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента США Джо Байдена дала Ізраїлю термін до кінця року, щоб завершити війну з ХАМАСом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На цьому терміні наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Ізраїлю цього тижня. Однак заступник радника з національної безпеки Джон Файнер заявив, що Білий дім не нав'язує Ізраїлю жорстких термінів для завершення військової операції в Секторі Газа.

Однак, коли ізраїльські офіційні особи виклали головному американському дипломату свої плани, заявивши, що бойові дії на півдні Гази триватимуть кілька місяців, Блінкен, як повідомляється, різко відповів: "У вас немає стільки кредитів". Але ізраїльські лідери готові взяти овердрафт.

Високопоставлений ізраїльський чиновник на умовах анонімності заявив, що США радили Ізраїлю не входити в Газу.

"Ми увійшли в Газу, тому що тільки так ми могли знищити ХАМАС і звільнити наших заручників. Вони говорили нам: не ходіть у тунелі терористів. Але якщо ми не увійдемо в тунелі, ми ніяк не зможемо знищити ХАМАС. Вони говорили нам не заходити до лікарень, незважаючи на те, що їх використовує ХАМАС як командні та контрольні центри, але ми зайшли до цих лікарень і зробили те, що повинні були зробити. І ми будемо робити все, що потрібно, щоб досягти вирішальної перемоги", - заявив він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Тель-Авів зі свого боку розпочав операцію проти терористів та наступальну активність на Секторі Газа .

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, проте вирішили продовжити його ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа ХАМАС
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