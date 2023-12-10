ЦАХАЛ подтверждает капитуляцию многих членов ХАМАС, - СМИ

В Секторе Газа многие члены радикального палестинского движения ХАМАС сдались в плен израильским военным. Они сообщили, что руководство движения в подполье игнорирует сообщения о сложной для них ситуации и не заботится о населении региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам представителя израильской армии ЦАХАЛ Даниэля Хагари, оперативники жалуются, что руководство ХАМАСа не проинформировано о сложной ситуации, в которой они находятся на местах.

"В Шеджае и Джабалии сдавшиеся террористы передали оружие и снаряжение. Из допросов мы узнали следующее: ситуация с оперативниками на местах сложная, а руководство ХАМАСа во главе с Яхья Синваром отрицает реальность, даже если его информируют о деталях", - сказал он.

Спикер ЦАХАЛа также сообщил о "распространенном мнении, что руководство ХАМАСа в подполье не заботится о населении Газы на поверхности", и "это также беспокоит оперативников движения".

"Разведданные, которые появляются в результате допросов, проясняют больше мишеней и помогают нам в оперативной деятельности", - добавил Хагари.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских жителей страны. Атака сопровождалась массированными ракетными атаками крупнейших городов Израиля.

В конце октября Тель-Авив начал в Секторе Газа наземную военную операцию против ХАМАС.

24 ноября стороны договорились о прекращении огня на четыре дня для освобождения заложников. Однако 1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий перемирия.

Тем временем США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС. Вынесенный Объединенными Арабскими Эмиратами проект резолюции поддержали 13 членов Совбеза ООН.

США требуют от Израиля завершить войну против ХАМАС до конца 2023 года.

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