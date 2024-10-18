ЦАХАЛ опублікував відео останніх хвилин життя нового лідера ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію лідера ХАМАС Яхью Сінвара. За даними ЦАХАЛу, операція пройшла у місті Рафах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ .

"Ізраїль продовжуватиме переслідувати і знищувати всіх, хто загрожує громадянам Держави Ізраїль. Ми не зупинимося, доки не спіймаємо всіх терористів", - сказав голова Генштабу Харзі Халеві.

ЦАХАЛ та служба безпеки ШАБАК кілька місяців працювали над збором розвідувальних даних та усуненням Сінвара, зазначили у збройних силах Ізраїлю.

Сьогодні, 17 жовтня, міністр закордонних справ Ізраель Кац підтвердив, що лідера ХАМАС Яхья Сінвар було ліквідовано. Ізраїль наголосив, що він був відповідальний за атаку 7 жовтня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зло "понесло тяжкий удар". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".

"Новий" лідер ХАМАС

Яхья Сінвар став новим лідером ХАМАС після того, як 31 серпня в Тегерані був убитий Ісмаїл Ханія.

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