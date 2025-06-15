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ЦАХАЛ назвав цілі в Ірані, які атакував цієї ночі

Фото: літаки Ізраїлю атакували низку об'єктів Ірану (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

ЦАХАЛ у ніч із 14 на 15 червня знову атакував Іран. Зокрема, знову було атаковано об'єкти, які належать до ядерної програми країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Армії оборони Ізраїлю.

"(Армія Ізраїлю - ред.) завершила масштабну серію ударів по Тегерану по об'єктах інфраструктури іранської ядерної програми і паливних цистернах", - ідеться в публікації.

У ЦАХАЛ уточнили, що ВПС Ізраїлю завдали масштабних ударів по низці цілей, ґрунтуючись на розвідданих. Також там додали, що цілями стали об'єкти, які пов'язані з ядерною програмою іранського режиму, зокрема:

штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану;
штаб проєкту СПНД (структура, що курирує ядерні розробки);
інші об'єкти, які сприяли зусиллям режиму зі створення ядерної зброї і де зберігався ядерний архів Ірану.

Атака Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, кілька годин тому в ЗМІ публікувалася інформацію, що ЦАХАЛ атакував паливний склад і нафтопереробний завод у в Тегерані.

Паралельно в соцмережах з'явилися кадри масштабної пожежі.

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