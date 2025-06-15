ЦАХАЛ назвал цели в Иране, которые атаковал этой ночью

Атака Израиля по Ирану

Напомним, несколько часов назад в СМИ публиковалась информацию, что ЦАХАЛ атаковал топливный склад и нефтеперерабатывающий завод в в Тегеране.

Параллельно в соцсетях появились кадры масштабного пожара.

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