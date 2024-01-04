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ЦАХАЛ ліквідував командира "Ісламського джихаду" у Секторі Газа

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЦАХАЛ заявляє, що внаслідок авіаудару в Секторі Газа було знищено одного з високопоставлених командирів палестинського "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Мамдух Лулу служив помічником командирів північного підрозділу "Ісламського джихаду" в Газі.

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що Лулу також підтримував контакти з офіційними особами "Ісламського джихаду" за кордоном.

"Лулу був центральною фігурою в палестинському "Ісламському джихаді", ініціював і очолював численні терористичні атаки й напади з Гази на Ізраїль, як під час війни, так і в повсякденному житті", - йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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ІзраїльСектор Газа