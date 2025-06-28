ЦАХАЛ ликвидировал ключевого террориста "Хезболлы" Хасана Мухаммада Хаммуди. Он был ответственным за атаки на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля .

"Сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунине на юге Ливана, который был ответственным за противотанковые ракетные комплексы "Хезболлы" в секторе Бинт-Джбейль", - сообщил ЦАХАЛ.

По данным военных Израиля, во время войны террорист руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на территорию Израиля.

"ЦАХАЛ будет продолжать операции по устранению любой угрозы для Государства Израиль", - отметили военные.