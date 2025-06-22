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ЦАХАЛ атакував завод та склад іранських ракет за понад 2000 км від Ізраїлю

Тель-Авів, Неділя 22 червня 2025 22:15
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ЦАХАЛ атакував завод та склад іранських ракет за понад 2000 км від Ізраїлю Фото: Ізраїль атакував іранські цілі за понад 2000 км (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу, 21 червня, атакувала іранський ракетний завод за 2000 км від ізраїльської території. А вже 22 червня під ізраїльським ударом опинився склад іранських ракет за 2200 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви ізраїльської армії в Telegram.

Так, за даними ЦАХАЛ, учора ізраїльські винищувачі, керовані точною розвідувальною інформацією, ударили по об'єкту виробництва двигунів для ракет класу "земля-земля" Корпусу вартових ісламської революції у районі Шахруд в Ірані, приблизно за 2000 км від ізраїльської території.

"Удар було завдано по об'єкту через його критично важливе обладнання, що використовуються у виробництві двигунів для ракет, які іранський режим запускає в бік Ізраїлю", - заявили в ЦАХАЛ.

А вже сьогодні, як повідомили в ЦАХАЛ, ізраїльскі війська вперше ударили по складу ракет класу "земля-земля" в районі Язда - приблизно за 2200 км від Ізраїлю.

"Ці удари є частиною наших ширших зусиль з руйнування іранської програми озброєнь та ракетної промисловості режиму", - наголосили в ЦАХАЛ.

Удари Ізраїлю по Ірану

Між Ізраїлем та Іраном триває багатолітній конфлікт, який загострився після нападу бойовиків ХАМАС на ізраїльські поселення у жовтні 2023 року. Через напад Ізраїль розпочав масштабну військову кампанію в Секторі Газа, а Іран підтримав бойовиків та пізніше атакував Ізраїль ракетами та дронами.

Нова хвиля ескалації спалахнула минулого тижня, коли Ізраїль оголосив про операцію "Левовий народ" та розпочав удари по військових, енергетичних та ядерних об'єктах Ірану.

А в ніч на 22 червня до Ізраїлю приєдналися США, атакувавши три ключові ядерні об'єкти Ірану, знищити які не було під силу ізраїльській армії. Як запевняють у Вашингтоні, це не оголошення війни Ірану, а знищення його ядерної програми, щоб змусити Тегеран до миру та переговорів зі США.

Більше про удари США по ядерних об'єктах Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

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