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ЦАХАЛ атаковал завод и склад иранских ракет за более чем 2000 км от Израиля

Тель-Авив, Воскресенье 22 июня 2025 22:15
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ЦАХАЛ атаковал завод и склад иранских ракет за более чем 2000 км от Израиля Фото: Израиль атаковал иранские цели за более чем 2000 км (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 21 июня, атаковала иранский ракетный завод в 2000 км от израильской территории. А уже 22 июня под израильским ударом оказался склад иранских ракет в 2200 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления израильской армии в Telegram.

Так, по данным ЦАХАЛ, вчера израильские истребители, управляемые точной разведывательной информацией, ударили по объекту производства двигателей для ракет класса "земля-земля" Корпуса стражей исламской революции в районе Шахруд в Иране, примерно в 2000 км от израильской территории.

"Удар был нанесен по объекту из-за его критически важного оборудования, используемого в производстве двигателей для ракет, которые иранский режим запускает в сторону Израиля", - заявили в ЦАХАЛ.

А уже сегодня, как сообщили в ЦАХАЛ, израильские войска впервые ударили по складу ракет класса "земля-земля" в районе Язда - примерно в 2200 км от Израиля.

"Эти удары являются частью наших более широких усилий по разрушению иранской программы вооружений и ракетной промышленности режима", - подчеркнули в ЦАХАЛ.

Удары Израиля по Ирану

Между Израилем и Ираном продолжается многолетний конфликт, который обострился после нападения боевиков ХАМАС на израильские поселения в октябре 2023 года. Из-за нападения Израиль начал масштабную военную кампанию в Секторе Газа, а Иран поддержал боевиков и позже атаковал Израиль ракетами и дронами.

Новая волна эскалации вспыхнула на прошлой неделе, когда Израиль объявил об операции "Львиный народ" и начал удары по военным, энергетическим и ядерным объектам Ирана.

А в ночь на 22 июня к Израилю присоединились США, атаковав три ключевых ядерных объекта Ирана, уничтожить которые не было под силу израильской армии. Как уверяют в Вашингтоне, это не объявление войны Ирану, а уничтожение его ядерной программы, чтобы заставить Тегеран к миру и переговорам с США.

Больше об ударах США по ядерным объектам Ирана - в материале РБК-Украина.

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