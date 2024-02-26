Трюдо запропонував Варшаві бути посередником для того, щоб Україна експортувала зерно за межі ЄС

Сьогодні Трюдо відвідав Польщу, де зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.

Саме під час зустрічі канадський прем'єр заявив, що готовий бути посередником, для того, щоб "збільшити можливості експорту українського зерна" до третіх країн. Він також вважає, що це допоможе пом'якшити конфлікт спричинений ввезенням української продукції до Європи.

"Я справжній друг України, ми підтримуємо Україну в боротьбі проти російського вторгнення", - сказав Трюдо.

Він також подякував Польщі за можливість канадцям тренувати українських солдатів на польській землі.

Блокада кордону Польщі та України

Нагадаємо, нещодавно польські фермери поновили блокаду кордону з Україною. Вони протестують на всіх пунктах пропуску та не пропускають українських вантажівок.

Такі дії значно ускладнюють експорт з України.

Сьогодні, 23 лютого, прем'єр Денис Шмигаль запропонував план з розблокування кордону, який складається з п'яти пунктів.

Зокрема, Україна хоче створення тристороннього штабу України, Польщі та Єврокомісії, який займеться проблемою, що склалася.

Більш детально про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

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