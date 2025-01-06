Трюдо, ймовірно, піде у відставку з поста прем'єра Канади і лідера партії, - Reuters

Спочатку видання Glode and Mail повідомило, що Трюдо, як очікується, вже сьогодні оголосить про свій відхід з поста лідера правлячої Ліберальної партії Канади після 9 років перебування при владі. Джерела сказали, що точно не знають, чи справді саме в понеділок буде оголошення про плани піти, але очікують, що це станеться до позачергового заселення ліберальних законодавців у середу.

Своєю чергою відхід Трюдо залишить партію без постійного лідера в той час, коли згідно з опитуваннями ліберали нищівно програють опозиції (консерваторам) на виборах, що мають відбутися до кінця жовтня. ЗМІ пише, що через такі похмурі прогнози дедалі більша кількість ліберальних парламентаріїв публічно закликає Джастіна Трюдо залишити посаду.

Причому йдеться не тільки про лідерство партії, а й посаду прем'єра. У публікації Globe and Mail йдеться про те, що поки що незрозуміло, чи піде Трюдо негайно, чи залишиться на посаді прем'єр-міністра доти, доки не буде обрано нового лідера лібералів.

При цьому Reuters зазначає, що йдеться не тільки про відставку з посади глави правлячої партії, а й посади прем'єр-міністра.

Після опублікованого матеріалу вийшла публікація і в Reuters з посиланням на своє джерело, яке підтвердило ті самі факти.

Агентство пише, що Трюдо обійняв посаду лідера лібералів у 2013 році, коли партія переживала серйозні труднощі і вперше опустилася на третє місце в палаті громад.

Якщо ж прем'єр і справді піде у відставку, то це, ймовірно, спровокує нові проведення швидких виборів, щоб сформувати стабільний уряд, який буде здатний взаємодіяти з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа протягом наступних чотирьох років.

Також Reuters із посиланням на Globe and Mail пише, що Трюдо обговорив з міністром фінансів Домініком Лебланом питання про те, чи готовий він обійняти посаду тимчасового лідера партії та прем'єр-міністра. При цьому додав, що це буде неможливо, якщо Леблан планує балотуватися на посаду лідера.