Трюдо, вероятно, уйдет в отставку с поста премьера Канады и лидера партии, - Reuters

Изначально издание Glode and Mail сообщило, что Трюдо, как ожидается, уже в сегодня объявит о своем уходе с поста лидера правящей Либеральной партии Канады после 9 лет пребывания у власти. Источники сказали, что точно не знают, действительно ли именно в понедельник будет объявление о планах уйти, но ожидают, что это произойдет до внеочередного заселения либеральных законодателей в среду.

В свою очередь уход Трюдо оставит партию без постоянного лидера в то время, когда согласно опросам либералы сокрушительно проиграют оппозиции (консерваторам) на выборах, которые должны состоятся до конца октября. СМИ пишет, что из-за таких мрачных прогнозов все более число либеральных парламентариев публично призывают Джастина Трюдо покинуть пост.

Причем речь идет не только о лидерстве партии, но и должности премьера. В публикации Globe and Mail говорится, что пока неясно, уйдет ли Трюдо немедленно или останется на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет выбран новый лидер либералов.

При этом Reuters отмечает, что речь не только об отставке с поста главы правящей партии, но и должности премьер-министра.

После опубликованного материала вышла публикация и в Reuters со ссылкой на свой источник, который подтвердил те же факты.

Агентство пишет, что Трюдо занял пост лидера либералов в 2013 году, когда партия переживала серьезные трудности и впервые опустилась на третье место в палате общин.

Если же премьер действительно уйдет в отставку, то это, вероятно, спровоцирует новые проведению скорых выборов, чтобы сформировать стабильное правительство, которое будет способно взаимодействовать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа в течение следующих четырех лет.

Также Reuters со ссылкой на Globe and Mail пишет, что Трюдо обсудил в министром финансов Домиником Лебланом вопрос о том, готов ли он занять пост временного лидера партии и премьер-министра. При этом добавил, что это будет невозможно, если Леблан планирует баллотироваться на пост лидера.