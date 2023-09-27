Трюдо вибачився за запрошення на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за те, що на виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті покликали ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунька.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Трюдо наводить СBC.
Він назвав інцидент "жахливою помилкою" і заявив, що за нього несе відповідальність спікер нижньої палати парламенту Ентоні Рота, який вчора подав у відставку.
"Усі ми, хто перебував у п'ятницю в цій залі, глибоко шкодуємо про те, що стояли та плескали, хоча й не знали контексту", - додав глава канадського уряду.
За його словами, запрошення Гунька було "жахливою наругою над пам'яттю мільйонів людей, які загинули під час Голокосту".
Трюдо додав, що Канада "просить глибоких вибачень" у Зеленського та української делегації, які були присутні на цьому засіданні парламенту.
Нагадаємо, запрошення ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунька на засідання двох палат парламенту Канади, під час якого виступав Зеленський, спричинило скандал. Водночас російські пропагандисти і не тільки почали активно звинувачувати Гунька у тому, що він "нацист".
Але дивізія "Галичина" не була засуджена Нюрнберзьким процесом чи будь-яким іншим трибуналом, оскільки довести провину солдатів підрозділу у військових злочинах так і не змогли.
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