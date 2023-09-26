Спікер парламенту Канади подав у відставку після скандалу з ветераном СС "Галичина"

Спікер канадської Палати громад Ентоні Рота оголосив про свою відставку. Це сталося після запрошення на виступ президента України Володимира Зеленського ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька.

"З важким серцем повідомляю депутатам про свою відставку з посади голови Палати громад... Я ще раз висловлюю своє глибоке співчуття з приводу помилки, допущеної мною при публічному визнанні тієї чи іншої особи в Палаті", - заявив він.

Що передувало

Варто зауважити, що раніше запрошення Гунька на виступ Зеленського перед палатами канадського парламенту спричинило скандал. Ветерана звинувачують у тому, що він нібито "нацист".

При цьому дивізію "Галичину" не було засуджено ні на Нюрнберзькому процесі, ні будь-яким іншим трибуналом. Перевірка, яку проводила Британія, також не знайшла доказів можливих військових злочинів з боку солдатів підрозділу.

У той же час Польща, безпідставно звинувачуючи ветерана, вирішила спробувати досягти його екстрадиції. Про це сьогодні, 26 вересня, оголосив міністр освіти Пшемислав Чарнек.