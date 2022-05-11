Трюдо и Шольц договорились усилить экономическую изоляцию России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц будут вместе работать над тем, чтобы усилить экономическую изоляцию России. Лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.

Отмечается, что собеседники выразили озабоченность глобальным влиянием войны в Украине, в том числе последствиями для энергетической и продовольственной безопасности.

“Премьер-министр и канцлер отметили украинский народ за его непреклонную храбрость перед российской агрессией. Они подтвердили твердую поддержку президента Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины”, - заявили у Трюдо.