Трюдо привітав Трампа з перемогою: сторони обговорили партнерство між Канадою та США

"Два лідери обговорили міцне та успішне партнерство між Канадою та Сполученими Штатами", - йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра.

Там уточнили, що однією з тем, що обговорювалася, була торговельна угода між Канадою, США і Мексикою, яку Трамп і Трюдо "успішно уклали в перший термін президента". Крім того, сказано про "загальну зацікавленість у безпечних і надійних ланцюжках поставок та боротьбу з несумлінною торговельною практикою у світовій економіці".

Також сторони обговорили "безпеку Північної Америки" та "домовлялися підтримувати тісний контакт".

CNN нагадує, що у Трюдо і Трампа були непрості стосунки. Зокрема, 2019 року канадський прем'єр-міністр потрапив на вірусне вмдео, де він говорив про Трампа з Борисом Джонсоном, Еммануелем Макроном і Марком Рютте, які тоді були лідерами Великої Британії, Франції та Нідерландів відповідно. Своєю чергою, Трамп на той час назвав Трюдо "двоособовим".