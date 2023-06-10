ua ru
Сб, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трюдо про підрив Каховської ГЕС: це пряма відповідальність Росії

Новость на русском →
Субота 10 червня 2023 18:04
Трюдо про підрив Каховської ГЕС: це пряма відповідальність Росії Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Підрив греблі Каховської ГЕС – це пряма відповідальність Росії. І Москва нестиме за це відповідальність.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"У нас немає жодних сумнівів, що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком рішення РФ вторгнутися на територію мирного сусіда", - заявив він.

Трюдо наголосив, що війна Росії в Україні катастрофічно вплинула на інфраструктуру, зруйнувала сім'ї, забрала життя людей і спричинила економічний, продовольчий та енергетичний брак по всьому світу.

"Росія відповідальна та буде нести цю відповідальність. Те, що сталося з ГЕС - це пряма відповідальність Росії. І наслідки цих подій - надважкі", - заявив канадський прем'єр.

Ситуація у Херсонській області

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, і Херсонська область стала затоплюватися. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою, а Херсон теж постраждав. Лівий берег Херсонської області, який перебуває під окупацією, також опинився у скрутному становищі.

Рятувальники, поліція, військові та волонтери займаються евакуацією на контрольованих Україною територіях. Однак окупанти не дозволяють людям безпечно врятуватися від води, постійно обстрілюючи міста.

За даними Херсонської ОВА, за останню ніч вода відійшла на 31 см, але найближчими днями очікуються дощі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джастін Трюдо Канада Війна Росії проти України
NEWS
"Так Путіну і передайте". Зеленський відповів на заяву диктатора про контрнаступ ЗСУ
"Так Путіну і передайте". Зеленський відповів на заяву диктатора про контрнаступ ЗСУ
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС