У Трюдо ответили на обвинения Трампа

Пресс-служба премьера Канады заявила, что сказанное им на брифинге, обсуждалось с президентом США

У канадского премьер-министра Джастина Трюдо опровергли, что он на брифинге говорил что-либо, ранее не обсуждавшееся в беседах с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом в пресс-службе Трюдо ответили на обвинения Трампом премьера Канады во лжи, передает Reuters.

Представители Трюдо заявили, что премьер Канады все так же сосредоточен на итогах, достигнутых на саммите G7.

Напомним, ранее Трамп поручил представителям США на саммите не подписывать итоговое коммюнике из-за якобы ложных заявлений Трюдо из-за "огромных пошлин с американских фермеров, рабочих и компаний", которые, по словам Трампа взимает Канада.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был смиренным и кротким в ходе наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, сказав, что "пошлины США были оскорбительными", и он "не позволит помыкать". Очень нечестно и слабо", - заявил Трамп.