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Трюдо отреагировал на передачу турбины Германии, не забыв о Путине

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток" было тяжелым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в канадском Кингстоне в среду, 13 июля, передает Reuters.

"Санкции направлены против Путина и его помощников и не предназначены для нанесения вреда нашим союзникам и их населению", - сказал Трюдо, добавив, что Оттава будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Украину.

Как сообщалось, Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток".

Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.

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