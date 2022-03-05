Трюдо отправится в Европу, чтобы обсудить противодействие российской агрессии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на следующей неделе обсудит с европейскими лидерами войну в Украине, которую развязала РФ. По его словам, "Канада вместе с нашими партнерами поддерживает Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу правительства Канады.

"В ходе визита премьер-министр будет взаимодействовать с близкими союзниками, чтобы развить скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Он также выразит поддержку Канады в решении серьезных гуманитарных проблем, возникающих в Украине", - говорится на сайте.

Трюдо 6 марта отправится в Лондон, где у него состоится встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, к нему присоединится премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чтобы согласовать дополнительные меры реагирования на вопиющее нарушение Россией международного права.

8 марта канадский премьер поедет в Ригу, где встретится с главами правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Они вместе планируют "вместе работать над дополнительной поддержкой Украины и другими общими приоритетами".

В программу министра также входит встреча с канцлером Германии Шольцем (9 марта), а на следующий день он отправится в Варшаву. С президентом Анджеем Дудой они обсудят проблемы безопасности в Восточной Европе.