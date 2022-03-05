ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Трюдо отправится в Европу, чтобы обсудить противодействие российской агрессии

Новина українською →
Канада , Суббота 05 марта 2022 09:41
Трюдо отправится в Европу, чтобы обсудить противодействие российской агрессии Фото: Трюдо едет в Европу, чтобы обсудить противодействие РФ (flickr com justintrudeau)
Автор: Каролина Гайдук

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на следующей неделе обсудит с европейскими лидерами войну в Украине, которую развязала РФ. По его словам, "Канада вместе с нашими партнерами поддерживает Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу правительства Канады.

"В ходе визита премьер-министр будет взаимодействовать с близкими союзниками, чтобы развить скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Он также выразит поддержку Канады в решении серьезных гуманитарных проблем, возникающих в Украине", - говорится на сайте.

Трюдо 6 марта отправится в Лондон, где у него состоится встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, к нему присоединится премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чтобы согласовать дополнительные меры реагирования на вопиющее нарушение Россией международного права.

8 марта канадский премьер поедет в Ригу, где встретится с главами правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Они вместе планируют "вместе работать над дополнительной поддержкой Украины и другими общими приоритетами".

В программу министра также входит встреча с канцлером Германии Шольцем (9 марта), а на следующий день он отправится в Варшаву. С президентом Анджеем Дудой они обсудят проблемы безопасности в Восточной Европе.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детские сады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Джастин Трюдо Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина