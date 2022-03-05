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Трюдо вирушить до Європи, щоб обговорити протидію російській агресії

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Канада , Субота 05 березня 2022 09:41
Трюдо вирушить до Європи, щоб обговорити протидію російській агресії Фото: Трюдо їде до Європи, щоб обговорити протидію РФ (flickr com justintrudeau)
Автор: Кароліна Гайдук

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наступного тижня обговорить з європейськими лідерами війну в Україні, яку розв'язала РФ. За його словами, "Канада разом з нашими партнерами підтримує Україну".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду Канади.

"В ході візиту прем'єр-міністр буде взаємодіяти з близькими союзниками, щоб розвинути скоординовану відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні серйозних гуманітарних проблем, що виникають в Україні", - йдеться на сайті.

Трюдо 6 березня відправиться в Лондон, де у нього відбудеться зустріч з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, до нього приєднається прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, щоб узгодити додаткові заходи реагування на кричуще порушення Росією міжнародного права.

8 березня Канадський прем'єр поїде до Риги, де зустрінеться з главами урядів Латвії, Литви та Естонії. Вони разом планують "разом працювати над додатковою підтримкою України та іншими загальними пріоритетами".

У програму міністра також входить зустріч з канцлером Німеччини Шольцем (9 березня), а наступного дня він відправиться до Варшави. З президентом Анджеєм Дудою вони обговорять проблеми безпеки в Східній Європі.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитячі садки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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