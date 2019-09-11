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Трюдо оголосив про розпуск парламенту Канади

Новини » Політика    11.09.2019 - 18:05
Трюдо оголосив про розпуск парламенту Канади
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Парламентські вибори в Канаді пройдуть 21 жовтня

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розпуск парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Як повідомляється, Джастін Трюдо подав генерал-губернатор Канади заяву про розпуск парламенту, яке сьогодні, 11 вересня, було схвалено.

"Кілька хвилин тому генерал-губернатор Канади прийняла мою заяву про розпуск парламенту. Канадці прийдуть на виборчі дільниці 21 жовтня", - заявив він.

Згідно з законом, глава уряду вранці прибув в резиденцію генерал-губернатора країни Жюлі Пейетт в Оттаві і попросив її розпустити національний парламент. З цього моменту почалася 43-я передвиборна кампанія в канадській історії.

Парламентські вибори в Канаді відбудуться 21 жовтня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Україну до реформ, і запевнили у подальшій підтримці.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив ситуацію в Україні під час зустрічі з державним секретарем США Майком Помпео. Прем'єр-міністр і державний секретар поділилися думками щодо низки актуальних глобальних питань, зокрема про Венесуелі, Ірані, Україні, а також Джамму і Кашмірі. При цьому подробиці розмови не повідомляють.

Також під час зустрічі прем'єр-міністри Канади і Британії обговорили відносини з Російською Федерацією і відзначили неможливість її повернення до складу "Великої вісімки".

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