ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Премьер-министр Канады обсудил вопрос Украины с генсеком США

Новости » Политика    23.08.2019 - 21:06
Премьер-министр Канады обсудил вопрос Украины с генсеком США
Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Детали встречи не сообщаются

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил ситуацию в Украине во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Трюдо.

Встреча политиков прошла в четверг 22 августа в столице Канады Оттаве. Политики обсудили ряд актуальных глобальных проблем, среди которых был вопрос и Украины.

"Премьер-министр и государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамму и Кашмире", - говорится в сообщении.

При этом подробности разговора не сообщают.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос возвращения России в состав "большой восьмерки". Кроме этого стороны договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессии РФ и защиты интересов Украины после саммита G7 во Франции.

Также сообщалось, что послы стран G7 выразили готовность помогать Украине на пути реформ.

Волкер: США готовы присоединиться к нормандскому формату В правительстве Канады не хотят возвращать Россию в G7
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаКанада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь