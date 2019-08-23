Премьер-министр Канады обсудил вопрос Украины с генсеком США

Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Детали встречи не сообщаются

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил ситуацию в Украине во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Трюдо.

Встреча политиков прошла в четверг 22 августа в столице Канады Оттаве. Политики обсудили ряд актуальных глобальных проблем, среди которых был вопрос и Украины.

"Премьер-министр и государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамму и Кашмире", - говорится в сообщении.

При этом подробности разговора не сообщают.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос возвращения России в состав "большой восьмерки". Кроме этого стороны договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессии РФ и защиты интересов Украины после саммита G7 во Франции.

Также сообщалось, что послы стран G7 выразили готовность помогать Украине на пути реформ.