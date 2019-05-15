Трюдо обсудил с Гуайдо международную помощь Венесуэле

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с лидером венесуэльской оппозиции, временным президентом Хуаном Гуайдо обсудил вопросы международной помощи Венесуэле для "мирного перехода власти" в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канадского премьер-министра.

"Премьер-министр и временный президент Венесуэлы подтвердили необходимость присоединения международного сообщества к обеспечению мирного перехода власти в Венесуэле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в ходе разговора Трюдо в частности передал Гуайдо "последние новости об усилиях Группы Лимы в этом вопросе".

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции заявил "о приверженности проведению свободных и справедливых президентских выборов в Венесуэле в кратчайшие сроки" и поблагодарил Канаду за поддержку.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не против военной интервенции США в страну. По его словам, если бы Соединенные Штаты Америки предложили военное вмешательство, он принял бы это предложение.