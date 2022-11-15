Трюдо назвав "повним сміттям" заяви Лаврова про Україну

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо роботи американських лабораторій в Україні "абсолютним сміттям".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
Виступаючи на форумі з питань охорони здоров’я у рамках саміта G20, Трюдо закликав лідерів і дипломатів краще працювати з фактами. Це сталося після того, як Лавров вчергове згадав про "таємні американські біолабораторії", які нібито працюють на території України.
"Канада стала однією з найбільш рішучих країн, які на саміті G20 в Індонезії наполягали на тому, аби лідери "Великої двадцятки" осудили Росію за погіршення інфляції та глобальної безпеки в результаті її війни в Україні", - зазначають експерти видання.
Днями Канада оголосила, що надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 500 млн канадських доларів. Це має допомогти ЗСУ захистити країну від російської агресії.
Крім того, Канада надасть більше допомоги для розмінування України.
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