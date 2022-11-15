Трюдо назвал "полным мусором" заявления Лаврова об Украине

Выступая на форуме по здравоохранению в рамках саммита G20, Трюдо призвал лидеров и дипломатов лучше работать с фактами. Это произошло после того, как Лавров в очередной раз упомянул о "тайных американских биолабораториях", якобы работающих на территории Украины.

"Канада стала одной из самых решительных стран, которые на саммите G20 в Индонезии настаивали на том, чтобы лидеры "Большой двадцатки" осудили Россию за ухудшение инфляции и глобальной безопасности в результате ее войны в Украине", - отмечают эксперты издания.