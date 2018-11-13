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Трюдо намерен защитить выборы в Канаде от вмешательства России

Новости » Политика    13.11.2018 - 02:55
Трюдо намерен защитить выборы в Канаде от вмешательства России
Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Канадский премьер заявил, что его страна упорно работала для защиты демократии от внешнего вмешательства

Канада прилагает большие усилия для защиты своих будущих выборов от любого постороннего вмешательства, в том числе со стороны России. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Соответствующее заявление премьер Канады сделал, отвечая на вопрос о возможности вмешательства России в парламентские выборы в стране в следующем году.

"В течение прошлых лет мы упорно работали над укреплением демократии в Канаде и предоставлением Центральной избирательной комиссии и политическим партиям средств для защиты граждан и демократии от внешнего вмешательства”, - сказал Трюдо.

Канадский премьер-министр также заверил, что его страна и в дальнейшем намерена не оставлять без внимания вопрос постороннего вмешательства в выборы.

"Процесс продолжается уже определенное время, и мы и в дальнейшем будем работать с экспертами и гражданами, чтобы гарантировать, что выборы в следующем году пройдут как надо", - отметил премьер-министр Канады.

Напомним, представители нескольких десятков стран и более 150 технологических компаний в понедельник, 12 ноября, на Парижском форуме мира договорились, что активизируют борьбу с преступностью в киберпространстве, в том числе с вмешательством в выборы. Однако среди подписантов нет США, России и Китая.

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Новости Украины Российская ФедерацияДжастин Трюдовыборы в Канаде
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