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Трюдо намір захистити вибори в Канаді від втручання Росії

Новини » Політика    13.11.2018 - 02:55
Трюдо намір захистити вибори в Канаді від втручання Росії
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Канадський прем'єр заявив, що його країна наполегливо працювала для захисту демократії від зовнішнього втручання

Канада докладає великі зусилля для захисту своїх майбутніх виборів від будь-якого стороннього втручання, в тому числі з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

Відповідну заяву прем'єр Канади зробив, відповідаючи на питання про можливості втручання Росії у парламентські вибори в країні в наступному році.

"протягом минулих років ми наполегливо працювали над зміцненням демократії в Канаді та наданням Центральної виборчої комісії та політичним партіям засобів для захисту громадян і демократії від зовнішнього втручання", - сказав Трюдо.

Канадський прем'єр-міністр також запевнив, що його країна і надалі має намір не залишати без уваги питання стороннього втручання у вибори.

"Процес триває вже певний час і ми і надалі будемо працювати з експертами та громадянами, щоб гарантувати, що вибори в наступному році пройдуть як треба", - зазначив прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, представники кількох десятків країн і понад 150 технологічних компаній у понеділок, 12 листопада, на Паризькому форумі світу домовилися, що активізують боротьбу з злочинністю в кіберпросторі, в тому числі з втручанням у вибори. Однак серед підписантів немає США, Росії та Китаю.

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