Трюдо: нам усім треба подвоїти зусилля щодо підтримки України

Нагадаємо, Україна організувала чергову тематичну конференцію по пунктах формули миру. Цього разу учасники обговорили виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового ладу.

Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн. Їх можуть інтегрувати в формулу миру України.

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