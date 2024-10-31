Трюдо: нам всем нужно удвоить усилия по поддержке Украины

Напомним, Украина организовала очередную тематическую конференцию по пунктам формулы мира. В этот раз участники обсудили выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мировой порядок.

Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы Китая, Бразилии и других стран. Их могут интегрировать в формулу мира Украины.

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