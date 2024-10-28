Україна провела сьому конференцію для підготовки мирного плану: що обговорили

Україна організувала чергову тематичну конференцію по пунктах формули миру. Цього разу учасники обговорили виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як проходила конференція

Тематичну конференцію організували Естонія та Аргентина - співголови робочої групи з реалізації пункту формули миру "Виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку". Захід відбувся у Ризі за участю представників 61 країни та міжнародної організації.

Україну на конференції представили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Ради Руслан Стефанчук, заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, радники керівника ОПУ Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

У ході конференції спікер парламенту Латвії Дайга Мієріня наголосила, що керівництво Росії має відповідати за злочин агресії проти України.

При цьому глава парламенту Естонії Лаурі Гуссар висловив підтримку формули миру, а також плану перемоги. За його словами, необхідна нова структура, яка б не допустила повторення подібної агресії у майбутньому.

Підсумкове комюніке

За підсумками тематичної конференції учасники затвердили комюніке. Основні пункти документа:

Відновлення територіальної цілісності України

Країни-учасники закликали до відновлення територіальної цілісності України з метою дотримання Статуту ООН.

"Подальша зневага до Росії принципів, закріплених у Статуті ООН, зокрема принципів суверенітету та територіальної цілісності, становить серйозну загрозу глобальній безпеці та міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах", - наголошується в документі.

Також учасники наголосили, що Росія має негайно скасувати свою незаконну анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму. При цьому РФ закликали вивести свої війська з території України.

Запобігання агресії

Учасники конференції наголосили, що світ має розглянути всі доступні політичні та правові заходи щодо припинення агресії РФ проти України, щоб допомогти запобігти агресії в майбутньому та притягнути винних у агресії до відповідальності.

Посилення реагування системи ООН на агресію

У комюніке наголошується, що Рада безпеки ООН має відігравати життєво важливу роль у підтримці миру та безпеки.

"Ми визнаємо необхідність реформування Ради Безпеки ООН, щоб зробити її більш представницькою, інклюзивною, прозорою, дієвою та ефективною", - сказано в документі.

Також країни-учасники конференції наголосили, що всі члени Ради безпеки ООН мають дотримуватись Статуту ООН.

Посилення системи міжнародного правосуддя

Країни-учасники дійшли згоди, що Міжнародний суд ООН є ефективним механізмом мирного врегулювання суперечок між державами. Тому дуже важливо, щоб держави виконували його рішення.

"З метою запобігання міжнародним злочинам, зокрема злочинам агресії, вкрай важливо підтримувати систему міжнародного кримінального правосуддя. Ми підтверджуємо нашу повну відданість підтримці розслідування Міжнародного кримінального суду ситуації в Україні", - наголошується в комюніке.