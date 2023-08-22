Трюдо критикує Facebook через блокування новин на тлі масштабних лісових пожеж у Канаді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розкритикував компанію Meta за блокування новин під час масштабних лісових пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Очільник канадського уряду заявив, що Facebook "ставить прибуток вище безпеки людей". Трюдо додав, що дії Meta є "немислимими".

Зазначається, що евакуйовані через лісові пожежі канадці заявили, що заборона вплинула на їхню здатність ділитися критичними новинами один з одним.

Варто зазначити, що Meta заблокувала новини у Facebook та Instagram на території Канади 1 серпня після того, як парламент країни прийняв законопроект про онлайн-новини. Закон вимагає від таких платформ, як Google і Meta, укладати угоди з видавцями щодо контенту. Компанія назвала таке рішення уряду "фундаментально помилковим".

Міністр культурної спадщини Канади Паскаль Сент-Онж сказав, що компанія блокує "важливу інформацію" для користувачів.

Масштабні лісові пожежі в Канаді

Станом на початок червня масштабні лісові пожежі по всій Канаді спалили понад 3,3 млн гектарів землі. Дим охопив весь північноамериканський регіон.

В західній канадській провінції Британська Колумбія через рекордні лісові пожежі можуть евакуювати близько 60 тисяч людей.