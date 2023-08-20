В Канаді через лісові пожежі можуть евакуювати близько 60 тисяч людей

Рекордні лісові пожежі в західній канадській провінції Британська Колумбія змушують ще більшу кількість людей залишати свої домівки. Наразі канадські рятувальники борються з неконтрольованою пожежею, яка знищила майно та закрила частини великої національної автомагістралі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Провінція запровадила надзвичайний стан пізно ввечері в п'ятницю, надавши чиновникам більше повноважень для боротьби з ризиками пожежі.

До суботи понад 35 000 мешканців одержали наказ про евакуацію, а ще 30 000 були під евакуацією.

Пожежа Макдугал-Крік зосереджена навколо Келоуни, міста приблизно за 300 кілометрів на схід від Ванкувера з населенням близько 150 000 осіб. Але інші пожежі, посилені сильною посухою, були зареєстровані ближче до кордону США та на північному заході США в Тихому океані.

Прем'єр Британської Колумбії Деніел Ебі також ввів заборону на несуттєві поїздки в суботу, щоб звільнити житло для евакуйованих і пожежників. Влада закликала людей уникати поїздок у зони пожежі та не використовувати дрони для фотографування, бо це на їхню думку, ускладнить роботу пожежників.

Офіційні особи поки не дають жодних оцінок загальної кількості зруйнованих будівель.

Лісові пожежі

Лісові пожежі в Канаді не рідкість, але поширення пожеж і зривів підкреслюють серйозність найгіршого сезону лісових пожеж.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі на Гаваях спалахнули через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагав вогню поширюватись на сотні кілометрів. Ця катастрофа стала другою за вартістю в історії штату.

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