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Трюдо критикует Facebook из-за блокировки новостей на фоне масштабных лесных пожаров

Канада, Вторник 22 августа 2023 04:23
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Трюдо критикует Facebook из-за блокировки новостей на фоне масштабных лесных пожаров Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подверг критике компанию Meta за блокировку новостей во время масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Глава канадского правительства заявил, что Facebook "ставит прибыль выше безопасности людей". Трюдо добавил, что действия Meta являются "немыслимыми".

Отмечается, что эвакуированные из-за лесных пожаров канадцы заявили, что запрет повлиял на их способность делиться критическими новостями друг с другом.

Мета заблокировала новости в Facebook и Instagram на территории Канады 1 августа после того, как парламент страны принял законопроект об онлайн-новостях. Закон требует от таких платформ, как Google и Meta, заключать соглашения с издателями по контенту. Компания назвала такое решение правительства "фундаментально ошибочным".

Министр культурного наследия Канады Паскаль Сент-Онж сказал, что компания блокирует "важную информацию" для пользователей.

Масштабные лесные пожары в Канаде

По состоянию на начало июня масштабные лесные пожары по всей Канаде сожгли более 3,3 млн. гектаров земли. Дым охватил весь североамериканский регион.

В западной канадской провинции Британская Колумбия из - за рекордных лесных пожаров могут эвакуировать около 60 тысяч человек.

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Facebook Джастин Трюдо Meta Пожар
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