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Трюдо до Дня соборності: "Ми продовжимо підтримувати Україну"

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Канада, Неділя 22 січня 2023 23:57
Трюдо до Дня соборності: "Ми продовжимо підтримувати Україну" Фото: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Україну з Днем соборності і заявив, що його країна не припинить надавати гуманітарну, військову та фінансову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Трюдо.

Він зазначив, що Канада приєднується до святкування Дня соборності і шанує всіх українців, які віддали своє життя за свободу країни. Прем’єр-міністр додав, що у цей день вони разом з Україною виступають проти насильства, авторитаризму та загроз демократії.

"Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення, уряд Канади й надалі непохитний у своїй прихильності до підтримки українського народу й уряду у досягненні миру та допомоги у забезпеченні вільного і демократичного майбутнього для України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну військовою, гуманітарною, фінансовою і соціальною допомогою стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.

Нагадаємо, що Канада передасть Україні ще 200 бронетранспортерів Senator для допомоги у боротьбі проти російської агресії.

Окрім того, у Канаді розповіли, чи буде країна передавати Україні танки Leopard 2.

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Канада День соборности Украины
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