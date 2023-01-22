Трюдо до Дня соборності: "Ми продовжимо підтримувати Україну"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Україну з Днем соборності і заявив, що його країна не припинить надавати гуманітарну, військову та фінансову підтримку.

Він зазначив, що Канада приєднується до святкування Дня соборності і шанує всіх українців, які віддали своє життя за свободу країни. Прем’єр-міністр додав, що у цей день вони разом з Україною виступають проти насильства, авторитаризму та загроз демократії.

"Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення, уряд Канади й надалі непохитний у своїй прихильності до підтримки українського народу й уряду у досягненні миру та допомоги у забезпеченні вільного і демократичного майбутнього для України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну військовою, гуманітарною, фінансовою і соціальною допомогою стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.