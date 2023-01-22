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Трюдо ко Дню соборности: "Мы продолжим поддерживать Украину"

Новина українською →
Канада, Воскресенье 22 января 2023 23:57
Трюдо ко Дню соборности: "Мы продолжим поддерживать Украину" Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем соборности и заявил, что его страна не перестанет оказывать гуманитарную, военную и финансовую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Трюдо.

Он отметил, что Канада присоединяется к празднованию Дня соборности и почитает всех украинцев, отдавших свою жизнь за свободу страны. Премьер-министр добавил, что в этот день они вместе с Украиной выступают против насилия, авторитаризма и угроз демократии.

"Поскольку Россия продолжает свое жестокое, неоправданное вторжение, правительство Канады и в дальнейшем непреклонно в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства в достижении мира и помощи в обеспечении свободного и демократического будущего для Украины. Мы и дальше будем поддерживать Украину военной, гуманитарной, финансовой и социальной" помощью столько, сколько потребуется", - заявил он.

Канада передаст Украине еще 200 бронетранспортеров Senator для помощи в борьбе против российской агрессии.

Кроме того, в Канаде рассказали, будет ли страна передавать Украине танки Leopard 2 .

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