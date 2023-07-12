В Трускавці загорівся готель: евакуйовано 10 людей

В одному з готелів Трускавця сталась пожежа. Наразі з будівлі евакуйовано десять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

"12 липня о 17:14 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець Дрогобицького району, у приміщенні готелю", - повідомили в ДСНС.

Фото: в Трускавці загорівся готель (acebook.com/MNS.GOV.UA)

За даними служби, до місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику.

"Із задимленої будівлі надзвичайники евакуювали 10 людей. Наразі рятувальники ліквідовують займання даху будівлі", - додали співробітники служби.

Пожежа ліквідована

Близько 21:45 пожежу в готелі Трускавця було ліквідовано.

За даними ДСНС, до ліквідації займання було залучено 70 осіб особового складу та 17 одиниць спецтехніки.

Пожежа на АЗС в Києві

Нагадаємо, 9 липня на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.

Про все, що відомо щодо пожежі на столичній АЗС можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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