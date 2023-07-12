В Трускавце загорелась гостиница: эвакуированы 10 человек

В одной из гостиниц Трускавца произошел пожар. Из здания эвакуированы десять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

"12 июля в 17:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Трускавец Дрогобычского района, в помещении отеля", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в Трускавце загорелся отель (acebook.com/MNS.GOV.UA)

По данным службы, к месту происшествия были направлены спасатели Львовщины по повышенному номеру вызова.

"Из задымленного здания чрезвычайники эвакуировали 10 человек. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание крыши здания", - добавили сотрудники службы.

Пожар ликвидирован

Около 21:45 пожар в гостинице Трускавца был ликвидирован.

По данным ГСЧС, к ликвидации возгорания было привлечено 70 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

Пожар на АЗС в Киеве

Напомним, 9 июля на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар.

Все, что известно о пожаре на столичной АЗС, можно узнать в материале РБК-Украина.

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