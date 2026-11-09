У Трускавці відбувся фінал "Диких Дронів": хто переміг (фото)

У Трускавці 4-5 листопада відбувся фінал військово-спортивних змагань "Дикі Дрони" серед найкращих операторів БпЛА Сил оборони. Переможцями стали 421-й окремий батальйон безпілотних систем ДШВ "Сапсан" у FPV-дисципліні та 429-та бригада безпілотних систем "Ахіллес" у командному заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз організаторів змагань "Дикі Дрони".
Змагання приурочили до 35-ї річниці створення Збройних Сил України. За даними організаторів, вони проходили в умовах секретності за підтримки Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.
У фіналі зустрілися 20 команд сезону: по десять із відбіркових етапів у Трускавці (травень) та Чернівцях. Окремо між собою змагалися три навчальні центри.
Фото: змагання "Дикі Дрони" (пресслужба змагань)
Протягом двох днів учасники виконували завдання в різних дисциплінах: FPV-гонка на швидкість і маневрування, скиди з важких бомберів Vampire ("Баба Яга") та командний залік. У ньому використовували розвідувальні дрони DJI, FPV Shrike і бомбери Vampire від української компанії Skyfall.
За словами організаторів, змагання мають розвивати горизонтальні зв'язки між військовими, формувати корпоративну культуру операторів БпЛА та сприяти обміну досвідом і психоемоційному відновленню. Також це майданчик, де виробники можуть показати свої розробки й отримати відгуки від кінцевих користувачів.
Організаторами змагань виступили зокрема 93-тя ОМБр "Холодний Яр" та ГО "Дика Гонка".
Результати змагань
FPV, бойові підрозділи:
Командний залік, військові:
Навчальні центри, FPV:
Навчальні центри, командний залік:
Індивідуальні нагороди:
Наступного сезону організатори планують оновлені змагання з новими правилами, дисциплінами та складом команд.
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У жовтні Міноборони повідомило, що Агенція оборонних закупівель у 2026 році законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж торік. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, серед них є дрони middle strike, призначені для знищення екіпажів ворожих БпЛА, випалювання логістики та пунктів управління.