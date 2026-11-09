В Трускавце состоялся финал "Диких Дронов": кто победил (фото)

Соревнования приурочили к 35-летию создания Вооруженных Сил Украины. По данным организаторов, они проходили в условиях секретности при поддержке Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

В финале встретились 20 команд сезона: по десять из отборочных этапов в Трускавце (май) и Черновцах. Отдельно между собой соревновались три учебных центра.

Фото: соревнование "Дикие Дроны" (пресс-служба соревнований)

В течение двух дней участники выполняли задания в разных дисциплинах: FPV-гонка на скорость и маневрирование, сбросы с тяжелых бомберов Vampire ("Баба Яга") и командный зачет. В нем использовались разведывательные дроны DJI, FPV Shrike и бомберы Vampire от украинской компании Skyfall.

По словам организаторов, соревнования должны развивать горизонтальные связи между военными, формировать корпоративную культуру операторов БПЛА и способствовать обмену опытом и психоэмоциональным обновлениям. Также это площадка, где производители могут показать свои разработки и получить отклики от конечных пользователей.

Организаторами соревнований выступили в частности 93-я ОМБр "Холодный Яр" и ОО "Дика Гонка".

Результаты соревнований

FPV, боевые подразделения:

1 место: 421 ОББПС "Сапсан".

2 место: 71 ОАЭМБр, ББПС "Huntsman71".

3 место: 93 ОМБр, ББПС "Black Raven".

Командный зачет, военные:

1 место: 429 БрБПС "Ахиллес".

2 место: 71 ОАЭМБр "Huntsman71".

3 место: 93 ОМБр, ББПС "Black Raven".

Учебные центры, FPV:

1 место: 150 НЦ "Крылья Ареса".

2 место: 25 НЦ.

3 место: 155 НЦ "Ятаган".

Учебные центры, командный зачет:

1 место: 155 НЦ "Ятаган".

2 место: 150 НЦ "Крылья Ареса".

3 место: 25 НЦ.

Индивидуальные награды:

Самый меткий оператор Vampire (сброс): "Тихий", 93 ОМБр.

Самый быстрый оператор FPV: "Жук", 421 ОББПС.

В следующем сезоне организаторы планируют обновленные соревнования по новым правилам, дисциплинам и составу команд.

Читайте также: Тестировали оборону Риги: бойцы "Азова" приняли участие в латвийских учениях NAMEJS 2026