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В Трускавце состоялся финал "Диких Дронов": кто победил (фото)

08:46 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: соревнование "Дикие Дроны" (прессслужба соревнований)

В Трускавце 4-5 ноября состоялся финал военно-спортивных соревнований "Дикие Дроны" среди лучших операторов БПЛА Сил обороны. Победителями стали 421 отдельный батальон беспилотных систем ДШВ "Сапсан" в FPV-дисциплине и 429 бригада беспилотных систем "Ахиллес" в командном зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов соревнований "Дикие Дроны".

Соревнования приурочили к 35-летию создания Вооруженных Сил Украины. По данным организаторов, они проходили в условиях секретности при поддержке Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

В финале встретились 20 команд сезона: по десять из отборочных этапов в Трускавце (май) и Черновцах. Отдельно между собой соревновались три учебных центра.

Фото: соревнование "Дикие Дроны" (пресс-служба соревнований)

В течение двух дней участники выполняли задания в разных дисциплинах: FPV-гонка на скорость и маневрирование, сбросы с тяжелых бомберов Vampire ("Баба Яга") и командный зачет. В нем использовались разведывательные дроны DJI, FPV Shrike и бомберы Vampire от украинской компании Skyfall.

По словам организаторов, соревнования должны развивать горизонтальные связи между военными, формировать корпоративную культуру операторов БПЛА и способствовать обмену опытом и психоэмоциональным обновлениям. Также это площадка, где производители могут показать свои разработки и получить отклики от конечных пользователей.

Организаторами соревнований выступили в частности 93-я ОМБр "Холодный Яр" и ОО "Дика Гонка".

Результаты соревнований

FPV, боевые подразделения:

  • 1 место: 421 ОББПС "Сапсан".
  • 2 место: 71 ОАЭМБр, ББПС "Huntsman71".
  • 3 место: 93 ОМБр, ББПС "Black Raven".

Командный зачет, военные:

  • 1 место: 429 БрБПС "Ахиллес".
  • 2 место: 71 ОАЭМБр "Huntsman71".
  • 3 место: 93 ОМБр, ББПС "Black Raven".

Учебные центры, FPV:

  • 1 место: 150 НЦ "Крылья Ареса".
  • 2 место: 25 НЦ.
  • 3 место: 155 НЦ "Ятаган".

Учебные центры, командный зачет:

  • 1 место: 155 НЦ "Ятаган".
  • 2 место: 150 НЦ "Крылья Ареса".
  • 3 место: 25 НЦ.

Индивидуальные награды:

  • Самый меткий оператор Vampire (сброс): "Тихий", 93 ОМБр.
  • Самый быстрый оператор FPV: "Жук", 421 ОББПС.

В следующем сезоне организаторы планируют обновленные соревнования по новым правилам, дисциплинам и составу команд.

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В октябре Минобороны сообщило, что Агентство оборонных закупок в 2026 году законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем в прошлом. По словам министра обороны Евгения Хмары, среди них есть дроны middle strike, предназначенные для уничтожения экипажей враждебных БПЛА, обжига логистики и пунктов управления.

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