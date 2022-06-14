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У Трускавці пригрозили повістками за купання в озері

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Трускавець, Вівторок 14 червня 2022 10:02
У Трускавці пригрозили повістками за купання в озері Фото: у Трускавці пригрозили повістками за купання в озері (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Трускавці Львівської області пригрозили повістками за купання в місцевому озері, яке використовується як резервне для подачі води в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Трускавецької міської ради.

У міськраді прийняли рішення періодично здійснюватимуть рейди за участю представників ТОВ "Трускавецький водоканал", поліції та військкомату.

Призовник, які будуть виявлені і купатися в озері, вручатимуть повістки на місці. При цьому невійськовозобов'язаних будуть затримувати та виписувати штрафи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не тільки за місцем проживання, а й на вулицях. Такий формат не суперечить закону.

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