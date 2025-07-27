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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Труни почнуть накопичуватися: в Австрії пояснили, чому Росії дедалі складніше воювати

Фото: глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Кремлю стає дедалі важче продовжувати війну проти України з кількох причин. Серед них втрати та катастрофічна економічна ситуація.

Про це заявила міністрка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзингер, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Die Welt.

"Очевидно одне: Україна хоче миру, а Росія - ні. Якби Путін був дійсно зацікавлений у мирі, він би розпочав переговори про припинення вогню просто зараз", - сказала вона.

За словами глави австрійського МЗС, президент США Дональд Трамп "підніс Путіну на блюдечку з блакитною облямівкою" Крим, а також виключив членство України в НАТО. Незважаючи на це, Путін продовжує вести війну на знищення.

"Росія зазнає колосальних втрат. У якийсь момент у Росії труни почнуть накопичуватися. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну", - додала вона.

Майнль-Райзінгер додала, що російський диктатор Володимир Путін знає, що у нього мало часу, тому веде війну з такою жорстокою інтенсивністю.

Інші заяви Беате Майнль-Райзінгер

Раніше глава МЗС Австрії також закликала до відкритих дебатів щодо можливості вступу її країни до НАТО.

Вона пояснила, що нейтралітет більше не гарантує безпеки Австрії.

Майнль-Райзінгер додала, що країна вже фактично відійшла від класичного розуміння нейтралітету і робить значний внесок у безпеку Європи на тлі російської загрози.

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