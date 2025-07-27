Гробы начнут накапливаться: в Австрии пояснили, почему России все сложнее воевать

Кремлю становится все труднее продолжать войну против Украины по нескольким причинам. Среди них потери и катастрофическая экономическая ситуация.
Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Die Welt.
"Очевидно одно: Украина хочет мира, а Россия - нет. Если бы Путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня прямо сейчас", - сказала она.
По словам главы австрийского МИД, президент США Дональд Трамп "преподнес Путину на блюдечке с голубой каемочкой" Крым, а также исключил членство Украины в НАТО. Несмотря на это, Путин продолжает вести войну на уничтожение.
"Россия несет колоссальные потери. В какой-то момент в России гробы начнут накапливаться. Добавьте к этому катастрофическую экономическую ситуацию. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну", - добавила она.
Майнль-Райзингер добавила, что российский диктатор Владимир Путин знает, что у него мало времени, потому ведет войну с такой жестокой интенсивностью.
Ранее глава МИД Австрии также призвала к открытым дебатам по поводу возможности вступления ее страны в НАТО.
Она пояснила, что нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии.
Майнль-Райзингер добавила, что страна уже фактически отошла от классического понимания нейтралитета и делает значительный вклад в безопасность Европы на фоне российской угрозы.
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