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Гробы начнут накапливаться: в Австрии пояснили, почему России все сложнее воевать

Фото: глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Кремлю становится все труднее продолжать войну против Украины по нескольким причинам. Среди них потери и катастрофическая экономическая ситуация.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Die Welt.

"Очевидно одно: Украина хочет мира, а Россия - нет. Если бы Путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня прямо сейчас", - сказала она.

По словам главы австрийского МИД, президент США Дональд Трамп "преподнес Путину на блюдечке с голубой каемочкой" Крым, а также исключил членство Украины в НАТО. Несмотря на это, Путин продолжает вести войну на уничтожение.

"Россия несет колоссальные потери. В какой-то момент в России гробы начнут накапливаться. Добавьте к этому катастрофическую экономическую ситуацию. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну", - добавила она.

Майнль-Райзингер добавила, что российский диктатор Владимир Путин знает, что у него мало времени, потому ведет войну с такой жестокой интенсивностью.

Другие заявления Беате Майнль-Райзингер

Ранее глава МИД Австрии также призвала к открытым дебатам по поводу возможности вступления ее страны в НАТО.

Она пояснила, что нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии.

Майнль-Райзингер добавила, что страна уже фактически отошла от классического понимания нейтралитета и делает значительный вклад в безопасность Европы на фоне российской угрозы.

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