Гробы начнут накапливаться: в Австрии пояснили, почему России все сложнее воевать

"Очевидно одно: Украина хочет мира, а Россия - нет. Если бы Путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня прямо сейчас", - сказала она.

По словам главы австрийского МИД, президент США Дональд Трамп "преподнес Путину на блюдечке с голубой каемочкой" Крым, а также исключил членство Украины в НАТО. Несмотря на это, Путин продолжает вести войну на уничтожение.

"Россия несет колоссальные потери. В какой-то момент в России гробы начнут накапливаться. Добавьте к этому катастрофическую экономическую ситуацию. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну", - добавила она.

Майнль-Райзингер добавила, что российский диктатор Владимир Путин знает, что у него мало времени, потому ведет войну с такой жестокой интенсивностью.