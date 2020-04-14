Труханову сообщили еще одно подозрение о недостоверном декларировании

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову за декларирование недостоверной информации о доходах и имуществе за 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Сообщается, что Труханов в декларации за 2017 год незадекларировал имущество на сумму около 16,3 млн гривен.

"Следствием установлено, что городской голова не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в г. Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное", - говорится в сообщении.

Мэру Одессы сообщили о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 2,5 тысяч до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) на данный момент рассматриваются два дела против Труханова - о декларирование недостоверной информации за 2015-2016 года, а также о присвоение 92 млн гривен в результате схемы по приобретению здания завода "Краян".