Труханову повідомили ще одну підозру про недостовірне декларування

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив про підозрі меру Одеси Геннадію Труханову за декларування недостовірної інформації про доходи та майно за 2017 рік. Про це повідомили в прес-службі САП.

Повідомляється, що Труханів у декларації за 2017 рік незадекларировал майно на суму близько 16,3 млн гривень.

"Слідством встановлено, що міський голова не вказав у декларації про майно та доходи, які належать його дружині. Зокрема, квартиру р. в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо", - йдеться в повідомленні.

Меру Одеси повідомили про підозру за ст. 366-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 2,5 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) на даний момент розглядаються дві справи проти Труханового - про декларування недостовірної інформації за 2015-2016 року, а також про присвоєння 92 млн гривень у результаті схеми з придбання будівлі заводу "Краян".