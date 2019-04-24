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Труханову подготовили новое обвинение


Новое обвинение насчитывает 400 страниц

САП подготовила новое обвинение городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что дело по Труханову в суде "слушается чрезвычайно быстро". По его словам, прокуроры не успевают за такой скоростью, поскольку возникла необходимость об изменении обвинения. Холодницкий отметил, что эта дело должно быть рассмотрено в антикоррупционном суде.

"Я как руководитель САП должен ее (изменение статьи) согласовать - я ее буду согласовывать столько времени, сколько надо, чтобы выучить новое обвинение, которое насчитывает 400 страниц. И публичные заявления стороны защиты, что "мы идем пикетировать САП, чтобы ускорить" - остаются публичными заявлениями", - сказал Холодницкий.

Ранее САП объявила подозрение Труханову в декларировании недостоверной информации. В частности, в НАБУ сообщили, что незадекларированное следующее имущество: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32, 5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18, 81 млн гривен.

Отметим,НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения ТрухановаВ бюро напомнили, что одесский городской голова обвиняется в завладении 185 млн гривен городского бюджета.

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