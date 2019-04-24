Труханову підготували нове обвинувачення

САП підготувала нове обвинувачення міському голові Одеси Геннадію Труханову. Про це заявив керівник САП Назар Холодницький на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що справа по Труханову в суді "слухається надзвичайно швидко". За його словами, прокурори не встигають за такою швидкістю, оскільки виникла необхідність про зміну обвинувачення. Холодницький зазначив, що ця справа повинна бути розглянута в антикорупційному суді.

"Я як керівник САП повинен її (зміна статті) узгодити - я її буду погоджувати стільки часу, скільки треба, щоб вивчити нове обвинувачення, яке налічує 400 сторінок. І публічні заяви сторони захисту, що "ми йдемо пікетувати САП, щоб прискорити" - залишаються публічними заявами", - сказав Холодницький.

Раніше САП оголосила підозру Труханова в декларуванні недостовірної інформації. Зокрема, НАБУ повідомили, що незадеклароване наступне майно: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн гривень.

Зазначимо,НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова. В бюро нагадали, що одеський міський голова звинувачується у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету.