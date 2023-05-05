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За Труханова внесли заставу у 13 млн гривень

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П'ятниця 05 травня 2023 18:45
За Труханова внесли заставу у 13 млн гривень Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Getty Image)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі 13 млн гривень. Тепер його мають відпустити з-під варти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Зазначимо, що Труханов перебував у слідчому ізоляторі з четверга, 4 травня.

Поки невідомо, хто вніс заставу за мера Одеси.

Оновлено 19:00.

Заставу за Труханова вніс депутат фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра. Про це депутат фракції мера Одеси сам розповів "Суспільному".

Нагадаємо, вчора Труханова арештували з альтернативою внесення 13 млн гривень застави у справі щодо одеського "Краяну".

Додамо, що 24 квітня у ВАКС пройшло засідання у справі щодо розкрадання грошей на купівлі збанкрутілого заводу "Краян". Прокурор САП подав клопотання про зміну запобіжного заходу для Труханова та його спільників на тримання під вартою.

Детальніше про справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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