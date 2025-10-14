Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела

Петиція із закликом позбавити Труханова громадянства

Зазначимо, раніше на сайті Офісу президента з’явилася петиція з вимогою позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Раніше сам Труханов заявляв про можливість такого рішення.

Автор петиції зазначив, що відкриті джерела неодноразово повідомляли про наявність у Труханова російського паспорта та податкового номера, що суперечить Конституції України. Крім того, у петиції стверджується, що він поширює наративи держави-агресора, створюючи ризик для національної безпеки.

Також у зверненні згадано трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли через сильну зливу загинули 10 людей.

Крім того, на сайті ОП створена петиція за 24 вересня 2025 року, щодо створення в Одесі військової адміністрації, яка теж зібрала понад 25 000 підписів.

Президент відповів на неї та пояснив, що пояснив, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Досі відповідні подання не вносилися.

Зеленський зазначив, що надіслав листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу з проханням перевірити інформацію й за наявності правових підстав вжити заходів.

Зеленський підписав указ

Сам президент України, який повідомив сьогодні, що провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких регіонах щодо "принципових питань" натякнув, що підписав укази про позбавлення українського громадянства низки осіб.

"Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб - підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - проінформував Зеленський.

Що відомо про Труханова, Царьова та Полуніна

Міський голова Одеси Геннадій Труханов - український політик, який обіймає посаду мера з 2014 року. Народний депутат 7-го скликання. (2012-2014), колишній член забороненої "Партії регіонів".

Труханов народився в Одесі. До політичної кар'єри працював у бізнесі та обіймав посаду голови Одеської обласної ради. У 2014 році був обраний міським головою Одеси від партії "Довіряй справам". З того часу він неодноразово переобирався на цю посаду.

У 2014 році, на тлі Революції Гідності та початку російсько-української війни, Труханов висловлювався на підтримку проросійських наративів.

Зазначимо, українські журналісти неодноразово публікували розслідування щодо російського громадянства Труханова.

Мер Одеси стверджує, що має лише українське громадянство і не володіє паспортами інших держав

У 2025 році з'явилися нові звинувачення щодо наявності у Труханова російського паспорта. Однак він це заперечує і заявляє, що готовий пройти перевірку на поліграфі.

Олег Царьов є колишнім народним депутатом України, один із лідерів забороненої партії "Партія регіонів".

Під час подій 2014 року після Революції Гідності Царьов активно підтримував сепаратизм на Донбасі, перебуває у всеукраїнському кримінальному розшуку.

3 червня 2014 року ВРУ погодила притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт та утримання Царьова під вартою. Але пізніше він був випущений на волю.

26 червня 2014 року він обраний так званим спікером "парламенту" союзу "ДНР" і "ЛНР", які Генеральна прокуратура України кваліфікує як терористичні.

Має відношення до "Комітету порятунку України", створеного в Москві 3 серпня 2015 року колишніми високопосадовцями України часів президентства Януковича.

Після повномасштабного російського наступу на Україну, з березня 2022 підозрюється у співпраці з Росією та російськими окупантами. Царьову у травні 2022 року заочно дали 12 років позбавлення волі.

Сергій Полунін - український балетний танцівник, який після 2022 року активно виступав із проросійськими заявами, підтримуючи війну РФ проти України.

Він не тільки публічно висловлював підтримку агресії Росії в Україні, а й брав участь у пропагандистських проектах та заходах у РФ.