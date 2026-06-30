Труханов про заборону пісень російською: "Одеські написані такою мовою, це наша ДНК"

За словами Труханова, історію потрібно оцінювати комплексно. Як приклад він навів пам'ятники Олександру Пушкіну та Дюку де Рішельє.

"Багато питань мені ставили. От пам'ятник Пушкіну. Я кажу, дивіться: стоїть пам'ятник Пушкіну з одного боку, а далі стоїть пам'ятник Дюку де Рішельє. Вони були в один і той же час. Дюк де Рішельє був ставлеником імператриці, був "градоначальником" нашого міста. Був підданим Росії на той час. І ми пишаємося тим, що він в нас був", - сказав він.

Труханов також розкритикував сучасних митців. На його думку, за понад 30 років незалежності України вони не створили українського контенту, який би став альтернативою старому.

"Хтось написав хоч одну пісню про Одесу? Таку, щоб коли її слухаєш, то йдуть сльози. Тільки якісь претензії. Хто написав якийсь вірш, такий, щоб я почув, як сьогодні українці люблять Одесу. Чому це не відбувається? Напишіть хоча б, щоб ми це слухали", - наголосив ексмер.

Окремо він прокоментував загальнонаціональну заборону російськомовного продукту. За словами Труханова, традиційні одеські пісні російською мовою є частиною історії та самобутності міста.

"Ми заборонили сьогодні пісні російською мовою. Але одеські пісні написані якраз такою мовою. Що в них такого є і всі слухають? Тому що це наша історія. Це наша ДНК. Це наша самобутність. Ви розумієте? Так що я гальмую?" - додав він.

Нагадаємо, з 7 жовтня 2022 року в Україні діє закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".

Він забороняє публічне виконання, трансляцію та демонстрацію музичних творів і кліпів, створених артистами з громадянством РФ.

Як пояснювала юристка в коментарі РБК-Україна, закон не передбачає відповідальності за приватне прослуховування російської музики.

Водночас за її публічне відтворення у закладах - кафе, магазинах чи інших громадських місцях - передбачений штраф у розмірі 170 гривень за статтею 155 КУпАП. При цьому відповідальність у такому разі несе заклад, а не відвідувач.